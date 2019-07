Coopération sénégalo-mauritanienne:Amadou Bâ reçu par le président Mohamed Abdel Aziz Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a été reçu lundi 22 juillet 2019, à Nouakchott, par le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, à qui il a remis un message de son homologue sénégalais, le Président Macky Sall, rapporte l’Agence mauritanienne d’information.

A sa sortie d’audience, le chef de la diplomatie sénégalaise a confié avoir « eu l’honneur d’être reçu par le président de la République auquel j’ai remis un message écrit de son frère et ami, le président Macky Sall. Nos deux pays entretiennent des relations particulières ; nous sommes unis par l’histoire, la géographie, la religion. Le Bon Dieu dans sa bonté infinie, nous a gratifiés de richesses : souvent on pense au pétrole, mais avant le pétrole, il y a eu l’eau ».



Le ministre des Affaires étrangères poursuit : « nous avons parlé de relations entre les deux pays qui sont excellentes et je suis venu surtout informer le président de la République sœur de Mauritanie, que son homologue sénégalais sera avec lui à la veille de l’investiture du président, monsieur Mohammed Ould Ghazouani qui a été nouvellement élu ».



Par ailleurs, le ministre Amadou Bâ a déclaré avoir évoqué avec le président mauritanien, la coopération multiforme, notamment, l’enseignement supérieur, la pêche et l’élevage. La question du Sahel était également au menu des discussions.



Cette visite de Amadou Bâ est sa première sortie dans la sous-région, depuis qu’il a été élu ministre des Affaires étrangères.

