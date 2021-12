Coopération sino-africaine: Les pays africains enthousiastes après le discours du président chinois Xi Jinping

Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a déclaré : " C'est un discours qui expose la vision de la Chine par rapport à un certain nombre de priorités de coopération avec le continent, en termes de développement humain, de renforcement des capacités, de développement économique, de la question des préoccupations liées au changement climatique et de la lutte contre la pandémie. Et aussi le développement des infrastructures et le développement économique. »



« Ces priorités sont aussi en ligne avec ce que les Africains attendent, dans le cadre de cette coopération qui s'améliore et nous pensons que ce message était fort et le message avait aussi une dimension politique très forte, qui indique que la relation entre la Chine et l'Afrique n'est pas seulement une relation économique ou mécanique ».



« C'est aussi une relation ancienne, basée sur des relations politiques très fortes entre la Chine et le continent, comme l'a indiqué le président Xi Jinping, basée aussi sur la nécessité pour la Chine et le continent, de rechercher la justice et l'équité dans notre relation mais aussi dans notre relation avec le reste du monde, qui, nous l'espérons, saura respecter la souveraineté de nos pays, l'intégrité territoriale de nos pays et les considérer comme des partenaires égaux dans leur engagement avec nous. En tout cas, nous partons avec l'impression qu'il y a une très forte convergence de vues et une solidarité marquée entre la Chine et le continent, basée aussi sur une très ancienne relation d'amitié. "











