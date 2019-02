Coopération sino-sénégalaise: "900 milliards FCfa en 7 ans, la Chine à fond dans le PSE" La coopération sino-sénégalaise se trouve à l'avant-garde de la coopération Sino Africaine a laissé entendre son excellence Zhang Xun. En 7 ans, la République Populaire a investi plus 900 milliards de francs CFA dans divers secteurs. Ainsi, elle se positionne comme 2e partenaire et le premier bailleur du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019



