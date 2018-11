Copa Libertadores : La finale retour River Plate - Boca Juniors jouée au stade Santiago-Bernabeu Reportée à la suite d'incidents violents samedi à Buenos Aires, la finale retour de la Copa Libertadores se jouera le 9 décembre à Madrid.

River Plate et Boca Juniors sont fixés. Les clubs argentins joueront la finale retour de Copa Libertadores... à Madrid. Le stade Santiago-Bernabeu a été retenu pour ce match, a annoncé jeudi à l'AFP une source proche de l'organisation. La rencontre avait été reportée à la suite d'incidents violents samedi à Buenos Aires.

Le club merengue joue à l'extérieur en Liga le dimanche 9 décembre, à Huesca (nord-est de l'Espagne), et son stade était par conséquent disponible. La Conmebol a officialisé cette décision dans la soirée. Le coup d'envoi sera donné à 20h30.

La finale aller le 10 novembre s'était soldée par un nul 2-2.

Madrid doit déjà accueillir une prestigieuse finale cette saison, celle de la Ligue des champions en juin prochain au stade Metropolitano de l'Atlético.

