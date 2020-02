Coranavirus: 23.000 Sénégalais mis en quarantaine en Italie

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020

Les Sénégalais vivants en Italie dans les zones touchées par l'épidémie Coronavirus comme la Lombardie (dans le nord) sont dans une "panique générale". 23.000 de leurs compatriotes sont mis en quarantaine, Informe le quotidien L'Observateur dans sa parution de ce lundi. La même source d'ajouter qu'une réunion de crise se tient ce lundi à Dakar.



Pour rappel, cette région d'Italie a enregistré, dimanche, trois (3) morts. Une femme âgée, atteinte d'un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus, est morte, ont annoncé dimanche les autorités de Lombardie (nord), ce qui porte à trois le nombre de décès dans ce pays, le plus touché d'Europe.

