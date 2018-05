Corée du Sud : le Ministre Oumar Guèye a présidé la cérémonie de mise à l’eau de la barge «LAGA NDONG»

Monsieur Oumar GUEYE, Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes a présidé aujourd’hui, vendredi 25 mai 2018, au chantier naval de YUIL SHIPYARD, à Mokpo, au Sud-est de la Corée, la cérémonie de mise à l’eau de la barge « LAGA NDONG » et visité la drague « LE SALOUM » qui font partie de la phase 2 du Projet d’équipements d’infrastructures maritimes ou « Maritime Infrastructures Equipment Project 2 » (MIEP.2), constitué, outre de la drague d’une capacité de 400 m3/heure, de deux barges d’une capacité de 3500 tonnes chacune, construites par YUIL, et assurant le transport des résidus de la dite drague, de deux (02) remorqueurs, construits par SAMKWANG, pour un montant global de 23 milliards 512 millions 750 mille francs Cfa.



C’était en présence de l’Ambassadeur du Sénégal en Corée, le Général Mamadou Guéye FAYE, de Monsieur Ibrahima KAMARA et Madame Ndéye Tické Ndiaye DIOP, respectivement Président du Conseil de surveillance et Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), du représentant du Directeur général de la Banque coréenne d’Import-Export (K-EXIM-BANK), de Monsieur le Président de Directeur général de SAMSUNG C&T, de Monsieur le Directeur général de YUIL-SHIPBUILDING et de Monsieur le Directeur général de KOREAN REGISTER ENGINEERING (KRE) et des responsables du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.



Le MIEP.2 d’une valeur totale de 64, 5 milliards de francs Cfa, comprend également la conception et la construction d’un terminal hydrocarbure, avec une zone de stockage et un système de chargement/déchargement d’une capacité de 11 000 m3, à Ndakhonga, commune de Djirnda, département de Foundiougne, sans oublier le renforcement de capacité des travailleurs de ces navires et la formation. Surtout en ces moments de découverte de pétrole et de gaz qui font que notre pays a besoin d’employés, pour les métiers de la mer.



Cette cérémonie de mise à l’eau des navires du MIEP.2 marque une nouvelle étape dans le développement et l’amélioration des services de Transports maritimes du Sénégal. Car ces navires concourent à la sécurisation des voies navigables du Sénégal, notamment, du bras de mer de Saloum pour desservir le port de Kaolack, mais également le fleuve Casamance pour l’accès au port de Ziguinchor.



A cette occasion, Monsieur Oumar GUEYE a dit sa joie de saluer la vision de Son Excellence, Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour ses ambitions et les efforts déployés pour le développement du Secteur maritime en général, et du Transport maritime, en particulier.



Le Ministre a aussi salué la qualité de l’excellente coopération multiforme entre la Corée et le Sénégal, marquée par le dynamisme et le pragmatisme, et a transmis les remerciements de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, à son Homologue, Son Excellence, Monsieur Moon JAE-IN, Président de la République de Corée, pour avoir accepté de financer le MIEP.2.



A coup sûr, ce projet va contribuer significativement à désenclaver les régions naturelles de la Casamance et du Sine-Saloum et va en assurer le développement économique et social.

C’est pourquoi, le Ministre Oumar GUEYE a aussi apprécié positivement la forte volonté du Président de la République, Macky SALL, de relancer les activités économiques des régions de l’intérieur par la sécurisation des voies navigables du bras de mer Saloum et du fleuve Casamance et ainsi permettre d’acquérir, pour la première fois, des navires de cette catégorie, pour un investissement de plus de 23 milliards de francs Cfa.



En remerciant la Corée connue pour son expertise certaine dans la construction d’infrastructures maritimes et l’électronique, entre autres, mais aussi le constructeur, à savoir, YUIL SHIPYARD, le Ministre leur a demandé de respecter les délais contractuels et les normes.



Auparavant, Monsieur Oumar GUEYE a assisté à la signature de la convention de financement du Centre oncologique de Diamniadio, par Son Excellence, le Général Mamadou Guéye FAYE, Ambassadeur du Sénégal en Corée avec le Directeur général de la Banque d’Import-export de Corée (K-EXIMBANK), d’une valeur de 85 millions de dollars.

Cette Convention qui rendra concret le projet de Dakar Medical City de Son Excellence, Monsieur Macky Président de la République va soulager les malades du cancer et faire de notre pays, un hub médical pour l’Afrique de l’Ouest.



Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a, par ailleurs, pris part à la 6ème Conférence sur la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) qui s’est tenu les 22 et 24 mai 2018, à Busan.



Pour rappel, c’est sur invitation du Ministère de la Stratégie et des Finances de la République de Corée et du Groupe de la Banque africaine de Développement que Monsieur Oumar GUEYE, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a dirigé une importante délégation comprenant de hauts responsables de l’Etat, parmi lesquels Madame Ndéye Tické Ndiaye DIOP, Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) et ses collaborateurs.