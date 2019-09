Corniche Ouest Dakar: deux hommes surpris en pleins ébats sexuels, condamnés à un mois de prison

MBaye Séne et Cheikh Sarr ont été jugés hier-jeudi, au tribunal Flagrants délits de Dakar, pour actes impudiques contre-nature. Les prévenus ont été arrêtés, dans la nuit du 5 au 6 septembre par une patrouille de police, entretenant des rapports sexuels sur la corniche Ouest. Les policiers du commissariat de Reubeuss attirés par des bruits de gémissements dans l’ombre se sont rapprochés et c’est de-là qu’ils ont surpris deux hommes, pantalons baissés, en train d'entretenir des relations sexuelles.



Attrait, à la barre du tribunal de Dakar, Cheikh Sarr, maçon, marié et père d’un enfant livre sa version des faits. « J’étais à la Corniche pour prendre de l’air et c’est de-là que j’ai rencontré Mbaye Séne. On était entrain de discuter et c’est de-là que la police nous a interpellés. » Une version réfutée par le Procureur qui lui a rappelé ses aveux lors des enquêtes préliminaires, quand il révélait aux enquêteurs « d’être à coup d’essai et qu’il ne peut pas résister à un homme.»



Et quant à Mbaye Séne, célibataire, déclare ne pas être un homosexuel et qu’il n’en est rien dans cette affaire. N’empêche, ils ont été reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés, avant d’être condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois ferme, rapporte « L’Observateur ».



pressafrik

