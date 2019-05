Corniche de Dakar : La DSCOS démolit les "constructions "irrégulières" de Rose Wardini La direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) a encore sévi. Dans sa croisade contre les constructions irrégulières, la Dscos a, par le biais de sa brigade zonale de Dakar, procédé ce vendredi en fin d’après-midi à la destruction des "constructions irrégulières" édifiées par la gynécologue et présidente de l’Ong Medisol-international, Rose Wardini.

Samedi 18 Mai 2019

Lesquelles constructions étaient érigées sur la Corniche, à côté du Radisson, derrière le bâtiment de Collé Ardo.

Mme Rose Wardini, selon nos informations, soutient que les locaux sont destinés à la sécurité du président Wade. Ce que les agents de la Dscos ayant effectué la visite des lieux ont balayé d’un revers de la main. "Dans tous les cas, il s’agit travaux effectués sans droit ni titre sur une voie publique", se défend un agent de la Dscos qui était sur les lieux.

Source Seneweb





