Coronavirus: 127 Sénégalais venus d’Europe, bloqués à la frontière mauritanienne Les Sénégalais vivant à l’étranger continuent de chercher à rentrer au Sénégal par tous les moyens. La frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, est à ce titre, particulièrement ciblée, notamment par des compatriotes venant d’Europe et qui passent toujours par la route.

Selon la Rfm, 127 Sénégalais rentrés d’Europe sont actuellement coincés à cette frontière, à Rosso.



L’un d’entre eux, Moustapha Sylla qui s’est prononcé sur la même chaîne, a crié son désarroi, affirmant qu’ils commencent à manquer de tout, même de nourriture. Ils sont ainsi en train de vendre leurs bagages pour subvenir à leurs besoins. Jusqu’à présent, signalent-ils, il n’y a aucune réaction des autorités, notamment celles locales, pour leur venir en aide.

