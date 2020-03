Coronavirus- Abdoulaye Diouf Sarr : "Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse"

Testé positif au coronavirus, l'individu âgé de 39 ans s'est soustrait de la surveillance à l'hôpital de la Caserne Samba Diéry Diallo sise à Colobane pour regagner son domicile à Pikine. Il sera finalement cueilli par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Invité à l'émission Le Point sur la Rts, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a envoyé un message de résistance aux Sénégalais.

"J'ai envie de leur dire 3 choses. Il faut rassurer les pooulations en leur disant que la Covid-19, c'est une grippe. Il faut leur dire que ce n'est pas une maladie honteuse. Il faut leur dire que le taux de mortalité n'est pas élevé. Que c'est une maladie qui peut aller très très vite et qui peut pousser la personne à des situations de détresse respiratoire", a-t-il relativisé.



" Aux populations de se déclarer et de ne pas fuir dans certaines situations"



Avant de faire remarquer : "Il faut demander aux populations de se déclarer et de ne pas fuir dans certaines situations comme ce fut le cas de cet homme".



Cependant, le ministre de tutelle a soutenu que "si les populations de base se comportent de cette manière, c'est que le portage des messages par les leaders n'est pas bien assumé".

Ainsi, il a lané un appel aux leaders politiques, religieux et communautaires à sensibiliser davantage les citoyens face à cette pandémie qu'est le coronavirus.



