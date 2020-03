Coronavirus: Abdoulaye Mbaye Pèkh convoqué à la Brigade de Recherches

Lundi 16 Mars 2020 à 17:06

Le procureur de la République n’a pas perdu du temps. En effet, il a démarré ses investigations aussitôt après la plainte déposée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Et selon la Rfm, la Brigade de Recherches de Colobane vient de convoquer Abdoulaye Mbaye Pèkh. Ce dernier devra s’expliquer sur ses propos sur l’existence du Covid-19 au Sénégal.

