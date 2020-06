Coronavirus: Décès à domicile d’un cas confirmé de Covid-19 et cinq nouvelles contaminations enregistrés à Fatick Le district sanitaire de Fatick (Centre) a enregistré le décès à domicile d’un cas confirmé de Covid-19 et cinq nouvelles contaminations hier jeudi, selon une information de source médicale.

Ces nouvelles infections au Covid-19 sont des contacts d’un élève gendarme testé positif mardi, dans une infirmerie, rajoute-elle.



Les malades vont être transférés cette nuit au Centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick où ils vont démarrer leur traitement médical quotidien, a confié à l’APS, une source hospitalière.



Mardi, ces cas contacts, qui étaient d’abord évalués à une cinquantaine, devaient subir des prélèvements par des équipes du district sanitaire de Fatick. Leur nombre a entre-temps évolué pour atteindre 245 personnes, selon une source proche du centre de traitement des épidémies, où sont soignés les patients de Covid-19 de la région.



Dans le cadre de suivi, des équipes médicales vont effectuer des prélèvements sur tous les contacts recensés de la personne décédée mardi à son domicile, pour circonscrire la maladie et éviter sa propagation dans son quartier, a-t-elle encore indiqué.



La région de Fatick a depuis dimanche dernier, enregistré une montée de nouvelles de contaminations portant à 16 le nombre de cas positifs, dont deux guérisons et un décès lié au covid-19.



A ce jour, les districts sanitaires touchés par la maladie dans la région sont : Fatick, Dioffior, Passy (Foundiougne), Diakhao et Gossas.



