Coronavirus : « Il ne faut pas que par nos négligences la maladie puisse se propager » (Archevêque de Dakar) Après avoir rencontré l’Association des imams et oulémas du Sénégal, jeudi dernier, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s’est rendu, hier vendredi, à la résidence les Badamiers où il a été reçu par l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui s’est engagé à prêcher et à sensibiliser sur le coronavirus auprès des fidèles.

« Nous savons que le Sénégal est un pays fortement religieux et hier nous avons rencontré l’Association des imams et oulémas. Aujourd’hui, nous avons été reçus par l’archevêque de Dakar pour déjà lui donner l’information sur la situation épidémiologique. Mais aussi, lui demander non seulement de prier mais d’être notre porte voix auprès des fidèles pour qu’on intègre dans la démarche, une attitude favorable à notre combat contre le coronavirus », renseigne le ministre.

Monseigneur Benjamin Ndiaye fait part de son « engagement à convaincre la communauté chrétienne et les citoyens » car « l’enjeu concerne toute la nation dans toutes ses composantes »..

L’homme d’Eglise a d’ailleurs déploré l’attitude des Sénégalais qui semblent toujours prendre les choses à la légère. « il ne faut pas que par nos négligences, la maladie puisse se propager », a-t-il ainsi indiqué.

« Bien sûr, nous associons notre mission de prière, s’engage-t-il. Comme on le dit dans le ‘’Notre père’’ délivre nous du mal. Ce mal là, il s’appelle Coronavirus aujourd’hui, et nous voulons qu’il nous en délivre », a-t-il ajouté.



