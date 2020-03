Coronavirus: Juventus-OL et Manchester City-Real Madrid reportés

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions Juventus Turin - Lyon et Manchester City - Real Madrid, prévus le mardi 17 mars, ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.



Au match aller, l'OL avait battu la Juve (1-0), tandis que les Anglais étaient allés gagner (2-1) au Bernabeu.



L’Equipe

