Coronavirus: L'Etat renforce les sites de prise en charge des patients

le Dimanche 22 Mars 2020 à 19:19

Le coronavirus continue de se propager au Sénégal. Pour faire face à cette dissémination, Docteur Abdoulaye Boussou a déclaré que d'autres sites seront mis à contribution pour une meilleure prise en charge des patients infectés par le virus.



"En termes de prise en charge aujourd'hui, nous avons 3 sites. A Dakar, c'est toujours le service des maladies infectieuses de Fann, l'extension de l'hôpital de Diamniadio et le centre de Touba. Aujourd'hui, nous avons un 4ème qui est le centre hospitalier régional de Ziguinchor où est le patient qui a été testé positif dans cette localité", a-t-il dit lors du point sur la situation de ce dimanche sur le coronavirus avec 11 nouveaux cas positifs.



Dr Bousso poursuit: "Nous avons en perspective d'augmenter la capacité de prise en charge au niveau de Saint-Louis. Nous allons mettre en place dès la semaine prochaine à l'hôpital de Saint-Louis, un centre de traitement qui pourra accueillir les patients. A Kaolack, il y a le service des maladies infectieuses de l'hôpital. A Thiès, la structure de santé où ont été diagnostiqués les cas à Thiès va servir de centre de traitement". Non sans indiquer: "Nous allons appliquer la même stratégie que nous avons eu à utiliser au niveau de Touba".

"Autre perspective de centre de prise en charge, c'est une structure privée qui a été donnée au ministère de la Santé par un de nos confrères. Ce sera dans la région de Dakar", a renseigné Dr Abdoulaye Bousso.

