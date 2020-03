Coronavirus : L'information juste exigée des journalistes

L’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel) est en phase avec le ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr qui a esté en justice, ce lundi, contre les auteurs de fake news concernant le coronavirus. Selon le président de l'Appel, Ibrahima Lissa Faye sur la Rfm, certaines attitudes de journalistes de la presse en ligne ne cadrent pas avec la responsabilité journalistique.



« La liberté individuelle ne doit pas primer sur la liberté générale de tout un peuple. Ceci, parce que toute liberté est encadrée par les lois et règlements de ce pays. Des gens prennent des informations complètement erronées pour en faire une source de manipulation. Ils les balancent sur les réseaux sociaux et créent de la panique généralisée », a soutenu le président de l’Appel.



Qui ajoute que ces auteurs sèment la confusion dans la tête des gens. « Les messages qui doivent être partagés sont ceux des mesures de prévention. Les journalistes doivent donner la bonne information en faisant des recoupements jusqu’à ce que cela soit avéré. C’est le minimum et c’est la règle élémentaire de notre métier », a-t-il rappelé.

