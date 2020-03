Coronavirus: La Personne Suspectée à Kaolack rejoint son domicile, ses prélèvements envoyer à Dakar

Au dernières nouvelles, l'homme qui s'est amené ce matin à l'hôpital régional de Kaolack et qui était à bord du vol d'air Sénégal le 26 février dernier est rentré chez lui.

Après des heures passées en observation au site aménagé spécialement pour accueillir des personnes suspectes à l'hôpital Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack, et des prélèvements étant fait le sexagénaire a rejoint son village en attendant les résultats soumis à l'Institut Pasteur de Dakar.

Pour rappel ce dernier a partagé le vol avec le malade confirmé du coronavirus (Dakar) le 26 février dernier.





Abdoulaye Diallo

Correspondant à Kaolack

