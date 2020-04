Coronavirus – La surprenante confession de Yaram Mar, le premier Modou Modou de Touba ayant contaminé sa famille

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 09:56

Yaram dit Touba Mar, le fameux patient « Modou Modou venu d’Italie », sort de sa réserve et brise le silence.



Dans un entretien exclusif avec le correspondant de la RFM à Touba, c’est un homme calme qui a demandé pardon au peuple sénégalais dans son ensemble et sa diversité.



Se disant notamment anéanti par le fait qu’il a été le premier sénégalais à infecter sa famille et ses compatriotes, il a révélé qu’il n’a jamais eu peur durant sa maladie, même s’il continue à vivre avec le remords. « Je regrette profondément », a-t-il lâché, ému.



Yaram s’est dit impressionné par l’équipe de Seydi à Fann pour leur empathie, leur professionnalisme.



Par ailleurs, il renseigne que, contrairement aux infos distillées, il n’a jamais reçu une aide alimentaire du khalife général des mourides.

