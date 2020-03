Coronavirus : Le Président Macky Sall exhorte à une surveillance rigoureuse et permanente des frontières

L’intrusion du coronavirus sur le sol sénégalais reste une préoccupation pour les populations et les autorités de l’Etat notamment.



Ce mercredi en réunion du Conseil des ministres, le chef de l’Etat « a notamment insisté sur l'impératif d’une surveillance rigoureuse, permanente et efficiente de nos frontières ».



Il a, par ailleurs, informé avoir « validé le Plan national de riposte contre l'épidémie à Covid-19 avec la mise en place immédiate de ressources financières supplémentaires d’un montant de 1.440.584.650 FCFA », indique le communiqué issu du Conseil des ministres.



Macky Sall a également « souligné la nécessité de faire fonctionner le dispositif de riposte 24h/24, au regard du niveau de menace très élevé », ajoute le document.



Pour rappel, les premiers cas de coronavirus enregistrés au Sénégal ont été détectés sur des sujets étrangers.

