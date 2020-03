Coronavirus: Le Sénégal enregistre 20 nouveaux cas positifs

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu public les résultats des examens virologiques liés au coronavirus, de ce lundi 30 mars. Dans le communiqué numéro 29, le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a déclaré que sur 80 tests réalisés 20 sont revenus positifs. Il s’agit, révèle-t-il, de 5 cas importés et 14 cas contacts suivis par les services du ministère et un (1) cas issu de la transmission communautaire. 1 patient hospitalisé ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris.



Le Sénégal enregistre 2 cas graves dont 1 sous traitement respiratoire



Le Docteur a soutenu que l’état santé des patients hospitalisés est stable. En dehors de deux (2) cas graves dont 1 sont sous traitement respiratoire.



Actuellement, le Sénégal compte 162 cas confirmés au coronavirus , 28 cas ont été déclarés positifs, dont guéris et 134 encore sous traitement.



Pour finir, le ministère de la Santé et de l’Action renouvelle à la population son appel strict des mesures de prévention individuelle et collective.

