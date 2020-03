Coronavirus: Le Sénégal tend vers l’isolement

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre des personnes infectées du Covid-19 grimpe du jour au jour au Sénégal. Selon le bilan publié par le ministre de la Santé, hier-dimanche 15 mars 2020, vingt-six (26) personnes ont été testées positifs de la maladie du Coronavirus dont deux (2) guéris.



De loin, le Sénégal devient ainsi le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest. En effet, cette situation alarmante, risque de le mettre en mal avec les autres pays de la sous région. Pour cause, les moins impactés du continent africain, qui font tout de même face au risque d'une propagation du Covid-19, en prenant leurs dispositions, ont décidé de couper les ponts avec le Sénégal. Ce, en procédant à la fermeture de leurs frontières aériennes et terrestres. Les pays comme la Mauritanie et le Maroc ont lancé l'assaut depuis samedi 15 mars 2020, en fermant respectivement les frontières et en suspendant des vols à destination du Sénégal. Air Sénégal a répliqué en mettant fin à ses vols à destination et en provenance de ces deux pays.



Et à ce rythme où évolue la pandémie, d'autres pays risquent de suivre ces mesures d’ isolements. A cela s’ajoute, les mesures draconiennes, prises par le chef de l’Etat sénégalais, à la suite de la réunion de crise, tenue samedi dernier, au palais de la République, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Interdiction des manifestations ou rassemblements pour une durée de 30 jours, et l’arrêt des cours pour une durée de trois semaines, entre autres. Le Sénégal s'éloigne de moins en moins du monde.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos