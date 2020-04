Coronavirus : Le patient fugitif de Samba Diéry Dialo a contaminé son épouse

L’émigré sénégalais, testé positif au coronavirus, le 21 mars dernier, à la Caserne Samba Diéry Diallo alors qu’il avait déjà pris la fuite, a finalement contaminé son épouse. La Rfm, qui donne l’information estime la dame en question a été testée positive et, est présentement sous traitement dans les services dédiés.



Concernant sa fille de 2 ans, elle est également suspectée et les résultats des tests effectués sur elle, sont attendus dans les proches heures.

