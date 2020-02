Coronavirus: «Le rapatriement requiert une logistique hors de portée du Sénégal» Le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Chine depuis l’apparition du Coronavirus n’est pas pour demain. C’est du moins ce qu’a révélé le chef de l’Etat Macky Sall. Sur les ondes de la Rfm, il a affirmé que le rapatriement des sénégalais de Chine requiert énormément de conditions et une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal.





«Nous travaillons avec les autorités chinoises pour voir toute possibilité de pouvoir les suivre de façon convenable. Pour l’instant nous en sommes là. Même les grands pays qui ont fait des rapatriements l’ont fait avec beaucoup de difficultés. Cela requiert une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. Il faut énormément de conditions.» a déclaré le président de la République.



Par ailleurs, le chef de l’Etat du Sénégal est très attentif par rapport à ce qui se passe en Chine et ne manque pas de nouvelles sur la situation de nos compatriotes. «Nous avons pu envoyer des appuis aux sénégalais», a ajouté le président.









