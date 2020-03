Coronavirus : Les auditions de Djidiack Diouf et Bougazelli renvoyées

Programmée aujourd’hui, l’audition de Didiack Diouf et Cie inculpés pour trafic de visas, a été renvoyée sine die par le juge du 8e cabinet d’instruction.



Selon le quotidien national "Le Soleil" qui donne l'information, le report a été notifié aux avocats du manager de Viviane Chedid depuis jeudi.



Autre audition renvoyée, c’est celle de l’ex-député Seydina Fall alias Bougazelli. Son face-à-face avec le juge d’instruction a été reporté au 21 avril prochain.



Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Guédiawaye a été écroué à Rebeuss avec 6 autres personnes, pour trafic de faux billets et association de malfaiteurs.

