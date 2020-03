Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Coronavirus : Les tests effectués sur les membres de la famille du cas de GFM revenus négatifs Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 20:59 | | 0 commentaire(s)| Le Groupe Futurs Médias informait, il y a deux jours, d’un cas de Covid-19 confirmé en son sein par l’Institut Pasteur, à la suite d’une ordonnance médicale. L’agent concerné était rentré d’un voyage à Paris, lundi 16 mars. L’employé avait été placé en isolement et ses contacts identifiés. Les nouvelles sont rassurantes.



L’agent en question se porte bien. Sa situation sanitaire évolue positivement. Les tests effectués sur les membres de sa famille proche sont revenus négatifs.



Des mesures drastiques ont été prises par la Direction générale de Futurs Médias.



Concernant le personnel, des agents ont été confinés, conformément aux dispositions prévues. Les agents de son site web IGFM.SN, des services digitaux, de la Direction Marketing et communication ont été priés d’assurer leur service par le télétravail, depuis leurs domiciles aux heures d’embauche.



Pour les autres supports, "L’Observateur", RFM, TFM, après échanges avec les responsables, il a été décidé de réduire les effectifs, qui devront toutefois assurer les travaux par télétravail, depuis leurs domiciles, aux heures d’embauche.



Concernant les précautions d’usage, GFM a fait procéder à la désinfection du bâtiment de la RFM et de "L’Observateur", à la Médina, ainsi que les locaux de la TFM aux Almadies par le Service d’hygiène.



Des masques en suffisance sont et seront distribués à tous les agents en service, en sus des désinfectants hydro-alcooliques.



La Direction générale du Groupe Futurs Médias présente ses vœux de prompt rétablissement à son agent actuellement en soins. Par ailleurs, elle appelle l’ensemble du personnel au sens de la responsabilité et l’invite à respecter scrupuleusement les consignes édictées pour endiguer le risque de contamination au Covid-19 et réussir l’opération « Daan coronavirus » lancée par ses soins.







Accueil Envoyer à un ami Partager