Coronavirus: Mbacké compte désormais 2 cas La ville de Mbacké, malgré sa proximité avec Touba, était jusque-là épargnée par le coronavirus, mais elle compte désormais 2 cas positifs au coronavirus. Une situation qui inquiète les populations à cause de la faiblesse du plateau technique de l’établissement de santé de la localité. Des bonnes volontés ont rassemblé des dons pour contribuer à la lutte contre la propagation du virus. Toutefois, elles interpellent les autorités à se pencher sur le cas de Mbacké, pour éviter une propagation plus importante et plus rapide du coronavirus dans la localité.

