Coronavirus : Neymar (PSG) testé positif

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020

Neymar fait partie des trois joueurs du PSG testés positifs au Covid-19, en plus d'Angel Di Maria et Leandro Paredes.



Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce mercredi matin. Selon nos informations, il s'agit de Neymar en plus de Leandro Paredes et Angel Di Maria.



Les trois joueurs revenaient tous d'Ibiza (Espagne), où le virus circule activement en ce moment. Comme plusieurs de leurs coéquipiers, ils y ont passé une partie de leurs vacances après le « Final 8 » de la Ligue des champions.

Neymar, Paredes et Di Maria vont observer une mise en quarantaine d'une semaine. Le prochain rendez-vous du PSG est prévu le 10 septembre à Lens, en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Pour l'heure, il n'est pas menacé. Quatre cas dans les huit jours précédents peuvent entraîner un report.

