Coronavirus: Tivaouane enregistre son premier cas, les cas communautaires grimpent à Touba, un talibé touché à Thiès La ville de Tivaouane a enregistré son premier cas de coronavirus ce jeudi. Il s’agit d’un des 8 cas communautaires communiqués par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Non loin de là, à Thiès, un autre cas communautaire a été détecté. Il s’agit d’une jeune talibé. Les pensionnaires du daara où il logeait, ont d’ailleurs tous été mis en quarantaine dans un hôtel, à Thiès, en attendant d’être prélevés pour des tests, selon la Rfm. Par ailleurs, les cas communautaires ne s’arrêtent plus à Touba, où 5 nouveaux cas ont été dénombrés aujourd’hui.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos