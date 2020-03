Coronavirus : Un autre Sénégalais rentré d'Italie sous analyse Alors qu’on n’a pas fini de parler du cas du ‘’modou-modou’’ rentré d’Italie et qui a testé positif au coronavirus, et qui a fini de contaminer 5 membres de sa famille, l’on apprend qu’un autre sénégalais revenu de ce pays est sous analyse depuis hier. Libération souligne que ce cas suspect a été signalé dans la banlieue de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020



