Coronavirus : Un homme de 74 ans porte le nombre de décès à 11

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de morts liés au covid 19 continue d’augmenter. Le Sénégal a enregistré son 11e décès ce lundi vers OOh. Il s’agit d’un homme de 74 ans habitant à Dakar Plateau. C’est le ministère de a Santé et de l’Action qui a donné cette information via un communiqué.

