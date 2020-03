Coronavirus : Un second malade diagnostiqué à Fann Un second patient est hospitalisé depuis 3 jours à Fann à cause du coronavirus, après le premier cas confirmé, hier lundi selon Libération. C’est un ressortissant d'un pays limitrophe, arrivé au Sénégal par voie aérienne, il y a trois jours. Présentant des signes inquiétants de coronavirus, il a été placé en isolement. Le temps que l'Institut Pasteur, saisi pour des analyses, livre ses résultats.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 07:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos