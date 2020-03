Coronavirus : Une épidémie de grippe sème la panique à Kédougou C’est la psychose dans région de Kédougou. Une épidémie de grippe s’y est déclarée ce lundi. Le bilan est de 45 personnes de différents ages, tous contaminé en deux jours.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

D’après la Rfm, les symptômes seraient une forte fièvre, une céphalée, une toux et un écoulement nasal. Des prélèvements de sang ont été faits et emmenés à Dakar, à l’Institut Pasteur pour des tests.



Le Docteur, Djibril Diène, du district sanitaire de Salémata explique : « D’emblée, je dis que ce n’est pas des cas de Coronavirus. On n’a pas de cas suspect ni de cas confirmé dans le département de Salémata. C’est une épidémie de grippe qu’on avait même l’habitude de voir ».



Cependant, une équipe médicale a fait une décente à Kédougou pour donner un coup de main au chef district de Salémata (Kédougou).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos