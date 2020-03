Coronavirus : Wade suspend toutes les réunions et autres rassemblements du Pds

Face à la propagation de l’épidémie du Coronavirus ( Covid 19), «le Parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu’au 20 mars 2020 ». Le Parti de Me Wade demande également « aux militants, aux mouvements "karimistes" et aux sympathisants de surseoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux à Dakar et départementaux, en attendant d’avoir plus de lisibilité sur la situation du fléau ».



En outre, « le Pds demande à ses responsables de s’abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques du parti » et « en appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun et de tous pour circonscrire de façon éfficace la propagation du virus dans notre pays ».

Par ailleurs, le PDS exprime son soutien et sa solidarité au peuple sénégalais qui, à l’instar du reste du monde, fait face à l’épidémie du coronavirus ( Covid 19).



Pour rappel, le Sénégal a enregistré au cours de cette semaine 4 patients contrôlés positifs au Covid 19, des cas suspects et a identifié des personnes qui ont eu un contact direct avec les cas positifs.







