Coronavirus : Youssou Ndour remet un important lot de produits sanitaire au ministre de la Santé Le président du Conseil d’administration Groupe Futurs Médias et de sa éponyme, par ailleurs ministre conseiller du président Macky Sall, a offert samedi un important lots de produits sanitaires au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Dimanche 15 Mars 2020

M. Abdoulaye Diouf Sarr a remercié Youssou Ndour pour son geste patriotique et le lancement de l’Opération daan coronavirus pour faire face au virus.

La veille, Youssou Ndour avait convoqué une "réunion d’urgence" au siège de son groupe aux Almadies, au cours de laquelle il avait notifié à la Direction général et au top management "l’importance qu’y a à accompagner le président du Sénégal et son gouvernement dans l’effort de lutte contre la propagation du covid-19 au Sénégal".

Un communiqué du groupe transmis à Maderpost indique le chanteur et magnat de la presse sénégalaise considérait l'"heure grave".

