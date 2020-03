Coronavirus au Sénégal: 10 tests effectués, tous négatifs (Officiel) Dix tests sur le coronavirus ont été effectués, hier jeudi, au Sénégal, mais ont été tous négatifs, a indiqué le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Diouf, qui a fait face à la presse, hier après-midi.

« A ce jour nous avions eu 9 tests dans le cadre des sujets contacts que nous suivons et un dixième cas qui a été identifié au niveau de notre frontière sénégalo–gambienne, au niveau de Keur Ayib », a déclaré Dr. Aloyse Diouf, qui informe qu’ils ont été tous « négatifs ».



Concernant les cas qui ont été diagnostiqués positifs, au nombre de quatre (4), il a informé que leur état s’améliore, avant de s’en réjouir.



S’agissant du premier cas confirmé du Sénégal, le Français âgé d’une trentaine d’années, le Directeur du cabinet du ministre de la Santé de révéler qu’un « test de contrôle devra être fait dans les 48 heures ». Ce, a-t-il souligné, « pour voir si réellement, le traitement a eu les effets escomptés ».



