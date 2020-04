Coronavirus au Sénégal : 11 nouveaux cas, 7 guéris Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a communiqué les résultats des tests virologiques au covid-19 de ce lundi 13 avril 2020. Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, dont 10 cas contacts et un cas communautaire, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Au total, le Sénégal compte à ce jour, 291 cas testés positifs au covid-19 et 178 malades guéris. Par ailleurs 2 malades sont décédés et 1 évacué.

