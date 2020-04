Coronavirus au Sénégal : 64 nouveaux cas, 1 guéri Le Sénégal a enregistré 64 nouveaux cas positifs au coronavirus ce lundi 27 avril 2020, sur 677 tests réalisés, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s'agit de 50 cas contacts et de 14 communautaires, dont 2 venus de Sangalkam, 2 de Rufisque, 6 de Touba, 1 de Mbacké, 1 de Sédhiou, 1 de HlM Grand-Médine.

A ce jour le Sénégal compte 735 cas positifs, dont 284 guéris, 9 décédés et 1 évacué. 442 malades sont encore sous traitement dans les structures de santé, dont 1 dans un état grave.



Lundi 27 Avril 2020



