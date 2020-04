Coronavirus au Sénégal: 7 nouveaux cas, 4 guéris, 30 cas communautaires au total Le Sénégal a enregistré 7 nouveaux cas positifs sur 287 tests réalisés, dont 5 cas contacts et 2 issus de la transmission communautaires, selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale. A ce jour, le Sénégal compte 342 cas positifs au coronavirus dont 198 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par ailleurs, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a souligné que 30 cas communautaires ont été recensés jusque-là et ont fini de ceinturer le pays et menacent désormais toute monde. Abdoulaye Diouf Sarr a fortement recommandé le port du masque dans les marchés et les transports en commun et de respecter les gestes barrières.

