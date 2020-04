Coronavirus au Sénégal: 87 nouveaux cas, 12 guéris, 2 cas graves Le Sénégal a enregistré ce 28 avril 2020, 87 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les 873 tests réalisés. Il s’agit de 86 cas contacts suivis et de 1 cas issus de la transmission communautaire identifié à Niarry Tally, selon la Directrice de la Santé, lors du point quotidien de l’épidémie.

Le patient testé positif à Sédhiou, lundi, a contaminé à lui seul 25 personnes.

Deux cas graves sont suivis à l’hôpital Fann et l’hôpital Principal.

Douze (12) patients ont été déclarés guéris. A ce jour, 823 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 296 guéris. Neuf patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 517 patients sont sous traitement dans les établissements de santé.



