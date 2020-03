Coronavirus au Sénégal: L’épouse et les enfants du «cas 0» testés négatifs

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a confirmé à Libération, que les tests effectués sur l’épouse et les enfants du «cas 0» se sont révélés négatifs. Une bonne nouvelle, surtout pour les passagers qui avaient voyagé avec lui e 25 février par Air Sénégal. N’empêche, ils sont toujours en observation le temps de la période d’incubation .





