Coronavirus au Sénégal : Les 2 personnes décédées souffraient de diabète Les personnes qui développent certaines pathologies sont plus susceptibles de développer des complications avec le covid-19. C’est le cas de l’ancien président de l’OM, Pape Diouf et la restauratrice de 58 ans, décédés du coronavirus au Sénégal, qui souffraient de diabète, selon L’Observateur.

