Coronavirus au Sénégal: les missions des députés à l'étranger suspendues A cause du coronavirus qui se propage au Sénégal, le président de l’Assemblée nationale a tenu une réunion d’urgence à l’Assemblée nationale, hier, pour opérer à des restrictions quant aux déplacements des députés, mais également interdire les audiences et visites privées dans l’Hémicycle. Les missions à l’étranger sont également interdites de même que les accolades et autres salutations à la main. Les députés ont, pour leur part, demandé aux chefs religieux d’interdire les rassemblements, afin de contribuer à arrêter la propagation du virus.

