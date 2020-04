Coronavirus au Sénégal : seules 5 régions encore épargnées Le coronavirus gagne de plus en plus du terrain au Sénégal. Avec plus de 300 cas positifs détectés, presque toutes les régions sont désormais touchées par le covid-19, Dakar étant l’épicentre de la pandémie, suivie de Louga. Toutefois, 5 régions sont encore épargnées par le coronavirus. Il s’agit de Kaffrine, Kaolack, Matam, Sédhiou et Kédougou.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Avril 2020 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos