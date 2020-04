Coronavirus : encore 10 Bissau-guinéens en provenance de la Gambie, interceptés à Bignona 10 Bissau-guinéens ont été interceptés ce mardi matin à Bignona, à la frontière gambienne et le fleuve Casamance, en provenance de la Gambie. Selon Sud Fm qui donne l'information, ils étaient à bord de motos Jakarta et ont été identifiés grâce aux bagages qu'ils avaient par devers eux. Leurs températures ont été relevées pour vérifier s'ils ne sont pas atteints de Covid-19, avant d'être soumis à un interrogatoire par la police, selon la même source.

