Coronavirus: l’Etat interdit tout licenciement, sauf pour faute lourde L’Etat du Sénégal interdit tout licenciement dans les entreprises en cette période de pandémie du coronavirus, sauf pour faute lourde. C’est ce qu’a déclaré, ce vendredi, le ministre du Travail, Samba Sy. Cela, après l’ordonnance 1-2020, prise par le chef de l’Etat en date du 14 mars 2020. Le ministre du Travail a invité, ainsi, les employeurs à trouver des solutions alternatives pour éviter également le chômage technique, préconisant la réduction des heures de travail, le transfert des travailleurs dans d’autres secteurs de l’entreprise plus productifs, ou encore le rapprochement des congés. Dans tous les cas, si le chômage technique s’impose, Samba Sy a précisé que les travailleurs devront être payés en fonction du SMIC et au moins recevoir 50% du salaire. Le ministre du Travail a également invité les travailleurs à rester à l’écoute de leurs employeurs.

