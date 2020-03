Coronavirus : l’Institut français à Dakar suspend ses cours et reporte ses examens prévus pour ce mois de mars La pandémie du Coronavirus chamboule tous les programmes dans le monde. Au Sénégal, le président de la République a annoncé samedi dernier, la fermeture des écoles pour 3 semaines et l’interdiction des manifestations publiques pour un mois. Une décision à laquelle s’est conformée l’Institut français à Dakar, pour mieux lutter contre le coronavirus.



« Nous somme obligés de vous informer que les circonstances nous obligent à modifier notre fonctionnement. Tous les cours dispensés dans les locaux de l’Institut français sont suspendus », écrit, en effet, un communiqué de l’Institut parvenu à la rédaction de Lera.net.



Par ailleurs, souligne le document, « les examens suivants ne pourront pas se tenir aux dates prévues et seront reportés : le TEF du 17 mars 2020, TCF Québec du 19 mars 2020 et DELF-DALF du 25-27 mars 2020 ».



Dans le même temps, souligne le document, « les activités et évènements culturelles sont reportés à une date ultérieure ».



Toutefois, « la galerie Le Manège, le médiathèque et le restaurant Le Bidew restent ouverts », mais « celui-ci sera fermé le lundi 16 mars ». De la même manière, « le service CampusFrance continue de proposer des entretiens individuels sur rendez-vous », toujours selon la note.



Dans l’attente d’un retour à la normale de la situation « l’Institut français de Dakar entend, ainsi, contribuer à la prévention et à la lutte contre l’épidémie en cours », conclut le communiqué.

