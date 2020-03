Coronavirus : l’imam de la mosquée de Scat Urbam demande à un médecin de faire le prêche du vendredi à sa place Une démarche pour le moins originale. En cette période d’épidémie du coronavirus, l’imam de la Grande mosquée de Sact Urbam a demandé à un médecin de faire le prêche lors de la prière d’hier vendredi, selon la Rfm. Une manière selon lui de mieux sensibiliser sur le coronavirus et de mieux véhiculer les mesures préventives à prendre. 4 personnes ont été testées positives au coronavirus. Le premier patient, un ressortissant français, a été guéri et est rentré chez lui, selon le ministère de la santé.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mars 2020 à 09:44



