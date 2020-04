Coronavirus : la Banque mondiale livre, ce jeudi, sa première analyse sur l’impact du Covid-19 sur le continent africain La Banque mondiale annonce qu’elle lance à partir de 14 heures, son rapport Africa’s Pulse sur les perspectives économiques de l’Afrique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Centré sur la première analyse de la BM sur l’impact économique du coronavirus (COVID-19) en Afrique, ce lancement se fera cette année sur les réseaux sociaux, à cause de la situation liée à cette pandémie.

Selon un communiqué reçu à l’APS, « le rapport présente des projections de croissance économique ainsi que l’évolution de la pauvreté sur le continent. Il formule également des recommandations aux pays qui font face à ce nouveau choc mondial ».

Il reviendra à Albert Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique, de présenter en direct les principales conclusions du rapport et de répondre aux questions posées en ligne par la presse, les internautes et les autres parties prenantes.

Source Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos