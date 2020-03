Coronavirus: la période d’incubation passe de 2 à 5 semaines C’est une difficulté de plus qui vient s’ajouter à la prise en charge du coronavirus. Et pour cause, selon une étude réalisée par un groupe de médecins originaires de la Chine d’où est partie la pandémie, la période d’incubation du virus passe de 2 à 5 semaines. Ce qui veut dire que le virus peut rester 37 jours dans le corps du malade sans déclencher la maladie. Au Sénégal, la propagation du coronavirus s’est accélérée, jeudi, avec 5 nouveaux malades testés positifs à Touba.

