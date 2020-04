Coronavirus : la tendance baissière se confirme, Keur Massar inquiète Les résultats des tests communiqués par le ministre de la santé et de l’Action sociale, ce lundi, ont confirmé une tendance baissière avec moins de 10 cas de contamination au coronavirus enregistrés au Sénégal ces dernières 48 heures.

Lundi 6 Avril 2020

En effet, seuls 4 cas ont été notés aujourd’hui, contre 3 hier. Mais sur les 4 cas notés aujourd’hui, 3 sont issus de Keur Massar, en banlieue dakaroise. Ce qui porte à 5 le nombre de cas recensés dans cette localité, entre samedi et aujourd’hui.

Ce qui inquiètent les autorités sanitaires, qui craignent une augmentation de cas, pouvant faire de Keur Massar, qui compte 278 129 habitants, l’épicentre de la pandémie prochainement.

226 cas ont été testés positifs au coronavirus, à ce jour. 82 sont guéris, 2 sont décédés, 1a été évacué et 131 sont encore sous traitement.



